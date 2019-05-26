В Москве на стройке нашли 25 снарядов времен войны

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Сразу 25 артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны обезвредили и вывезли для последующей утилизации со строительной площадки на севере Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"Возле дома №60 на Ленинградском шоссе (в районе метро "Водный стадион") на строительной площадке сначала обнаружили один предмет, похожий на снаряд времен войны. Прибывшие на место ЧП саперы нашли в этом месте еще 24 артиллерийских снаряда", - сказал собеседник агентства.