В Финляндии на выборах в Европарламент лидирует Коалиционная партия

ХЕЛЬСИНКИ, 26 мая - РИА Новости. Коалиционная партия лидирует с 20,9% голосов избирателей в Финляндии на выборах в Европарламент после подсчета 47,5% голосов избирателей, сообщает министерство юстиции страны.

В выборах участвует 269 кандидатов от 17 партий, из которых 106 женщин и 163 мужчины, средний возраст кандидатов составляет 45 лет.