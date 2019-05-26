В Финляндии на выборах в Европарламент лидирует Коалиционная партия

ХЕЛЬСИНКИ, 26 мая - РИА Новости. Коалиционная партия лидирует с 20,9% голосов избирателей в Финляндии на выборах в Европарламент после подсчета 47,5% голосов избирателей, сообщает министерство юстиции страны.
В выборах участвует 269 кандидатов от 17 партий, из которых 106 женщин и 163 мужчины, средний возраст кандидатов составляет 45 лет.
"Коалиционная партия набирает 20,9% (3 депутата проходят в Европарламент), Социал-демократическая партия 16,7% (3 места), Союз Зеленых 14,4% (2 места), Центристы 13,7% (2 места), "Истинные финны" 13,1% (2 места), Союз левых 7,4% (1 место)", - говорится в сообщении.
Финляндия выбирает 13 депутатов в законодательный орган Европейского союза.