Глава немецких социал-демократов прокомментировала итоги евровыборов

Согласно данным exit polls, правящий в стране Христианско-демократический союз лидирует на выборах в Европарламент в Германии (альянс ХДС/ХСС набирает 28%), их традиционно основной соперник социал-демократы только третьи с 15,5%, на втором месте "Зеленые" с 22%. В 2014 году ХДС/ХСС получили 35%, СДПГ 27%, "Зеленые" 11%.

"Считаю итоги выборов крайне разочаровывающими. Все знают, что прогнозы в последние недели перед выборами не были для СДПГ позитивными, задача состояла в том, чтобы, вопреки этим прогнозам, попытаться показать себя. К сожалению, нам не удалось это сделать, несмотря на все усилия", - заявила Налес, выступая в Берлине перед соратниками.