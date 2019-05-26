В Москве инспектор ГИБДД пострадал во время погони за нарушителем

По ее словам, в воскресенье на Кутузовском проспекте сотрудники ГИБДД остановили Toyota Land Cruiser 200, водитель, предъявив права, повел себя неадекватно, после чего попытался скрыться. Полицейские бросились в погоню и попытались задержать нарушителя, когда он остановился на красный свет, но тот в итоге тронулся с места, сбив полицейского.