В Москве инспектор ГИБДД пострадал во время погони за нарушителем

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Нарушитель во время погони в Москве сбил инспектора ГИБДД, пострадавший госпитализирован, сообщила в воскресенье журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, в воскресенье на Кутузовском проспекте сотрудники ГИБДД остановили Toyota Land Cruiser 200, водитель, предъявив права, повел себя неадекватно, после чего попытался скрыться. Полицейские бросились в погоню и попытались задержать нарушителя, когда он остановился на красный свет, но тот в итоге тронулся с места, сбив полицейского.
"В итоге иномарка была остановлена, а ее водитель задержан и для дальнейшего разбирательства доставлен в территориальный отдел полиции," - сказала Волк.
Пострадавший сотрудник полиции с переломом голени госпитализирован.
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