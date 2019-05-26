В СЖР прокомментировали нападение на корреспондента RT во Франции

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. В Союзе журналистов России (СЖР) надеются, что случай с избиением корреспондента RT France в Тулузе ещё раз напомнит французским властям о проблеме отношения к журналистам во время массовых акций, заявил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев.

Ранее телеканал RT сообщал, что полицейский в Тулузе избил дубинкой корреспондента RT France Фредерика Эгуи во время демонстраций "желтых жилетов". Журналист попытался прокричать, что он является работником прессы, но всё равно получил несколько ударов дубинкой.

"Увы, работа журналиста непростая и тяжёлая, и часто, особенно во время митингов, журналисты оказываются в ситуациях, когда не успевают предъявить удостоверение прессы и не носят опознавательных знаков. К сожалению, повторяется ситуация с нашей коллегой, которая попала под удары 1 мая. По этому поводу мы несколько раз обращались к властям Франции. Я надеюсь, что этот пример, который произошёл недавно, может быть, напомнит французским властям в том числе о наших просьбах, как все-таки нужно относиться к представителям прессы во время массовых акций", - сказал Соловьев.

Он добавил, что никакого ответа от Международной федерации журналистов в СЖР так и не получили, однако союз планирует встретиться с представителями федерации на Всемирном конгрессе Федерации журналистов, который начнётся 10 июня в Тунисе, на нем будет ещё раз обсуждаться и этот вопрос.