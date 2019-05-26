В Киеве устанавливают обстоятельства повреждения стекла пешеходного моста

КИЕВ, 26 мая - РИА Новости. Полиция устанавливает обстоятельства повреждения стекла нового пешеходного моста в Киеве, сообщила в воскресенье пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.
Ранее в воскресенье мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что две стеклянные панели нового пешеходного моста в Киеве треснули, он попросил правоохранителей дать инциденту правовую оценку.
"На месте происшествия работали сотрудники Печерского управления полиции, в настоящее время осмотр проводит следственно-оперативная группа Главного управления Национальной полиции в городе Киеве с привлечением криминалистов. Обстоятельства повреждения стекла устанавливаются", - говорится в сообщении полиции в Facebook.
Как отмечается, полиция зафиксировала происшествие, после осмотра места будет дана правовая квалификация.
Пешеходно-велосипедный мост, соединяющий парк "Владимирская горка" с аркой Дружбы народов, открыли в субботу в присутствии мэра. Часть пола выполнена из больших стеклянных панелей площадью в пару квадратных метров каждая. Через эти панорамные панели можно наблюдать дорогу, проходящую в нескольких десятках метров под мостом.
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