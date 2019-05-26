В Киеве устанавливают обстоятельства повреждения стекла пешеходного моста

Ранее в воскресенье мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что две стеклянные панели нового пешеходного моста в Киеве треснули, он попросил правоохранителей дать инциденту правовую оценку.

Пешеходно-велосипедный мост, соединяющий парк "Владимирская горка" с аркой Дружбы народов, открыли в субботу в присутствии мэра. Часть пола выполнена из больших стеклянных панелей площадью в пару квадратных метров каждая. Через эти панорамные панели можно наблюдать дорогу, проходящую в нескольких десятках метров под мостом.