Партия Меркель лидирует на выборах в ЕП в Германии

Логотип Европарламента на баннере на одной из улиц Брюсселя. Архивное фото

Логотип Европарламента на баннере на одной из улиц Брюсселя

БЕРЛИН, 26 мая – РИА Новости. Правящий в стране Христианско-демократический союз лидирует на выборах в Европарламент в Германии, их традиционно основной соперник социал-демократы только третьи, на втором месте "Зеленые", таковы данные exit polls, опубликованные в воскресенье телеканалом Правящий в стране Христианско-демократический союз лидирует на выборах в Европарламент в Германии, их традиционно основной соперник социал-демократы только третьи, на втором месте "Зеленые", таковы данные exit polls, опубликованные в воскресенье телеканалом N24

По предварительному прогнозу, ХДС вместе с баварскими соратниками из Христианско-социального союза получает 28%, "Зеленые" - 22%, Социал-демократическая партия Германии – 15,5%.

У евроскептиков из "Альтернативы для Германии" 10,5%.

У "Левых" и либеральной Свободной демократической партии – по 5,5%.