В Греции партия "Новая демократия" лидирует на выборах в Европарламент

АФИНЫ, 26 мая - РИА Новости. Оппозиционная консервативная партия "Новая демократия" Кириакоса Мицотакиса лидирует в Греции на выборах в Европарламент с 30,5% голосов, правящая СИРИЗА набирает 24%, разрыв увеличился с 4,5 до 6,5 процентных пунктов и растет дальше, свидетельствуют данные второго exit poll на выходе с избирательных участков, поступившие в распоряжение РИА Новости.
"Новая демократия" набирает на данный момент 30,5% голосов, СИРИЗА – 24%. Данные получены на 15.00.
"До окончания голосования разрыв может вырасти до 7,5-8 процентных пунктов", - сказал собеседник агентства, предоставивший данные.
"Такая разница может означать, что не исключены досрочные парламентские выборы", - заявил он.
Официально данные exit-poll будут опубликованы в 19.00.
Движение перемен КИНАЛ (бывшая ПАСОК) набирает 7%, Компартия Греции – 6,5%, "Хриси авги" – 6,5%, Движение МЕРА25 экс-министра финансов Яниса Варуфакиса – 2,9%, "Независимые греки" АНЭЛ экс-министра обороны Паноса Камменоса – 2,7%, "Союз центристов" Василиса Левентиса - 2,5%, "Греческое решение" ("Эллиники лиси") Кириакоса Велопулоса – 2,6%, "Потами" – 2,3%, "Народное единство" ЛАЭ Панайотиса Лафазаниса – 1,7%, движение "Плавание свободы" экс-спикера Зои Константопулу – 1,2%, отметил собеседник агентства.
Европарламент избирают на пять лет, местные органы власти - на четыре года. К выборам допущены 40 партий и избирательных блоков, но главная борьба разворачивается между правящей партией СИРИЗА (Коалиция радикальных левых) премьер-министра Алексиса Ципраса и консервативной "Новой демократией" Кириакоса Мицотакиса. На 21 место в Европарламенте претендуют 1,2 тысячи кандидатов, или 57 человек на место.