В Греции партия "Новая демократия" лидирует на выборах в Европарламент

АФИНЫ, 26 мая - РИА Новости. Оппозиционная консервативная партия "Новая демократия" Кириакоса Мицотакиса лидирует в Греции на выборах в Европарламент с 30,5% голосов, правящая СИРИЗА набирает 24%, разрыв увеличился с 4,5 до 6,5 процентных пунктов и растет дальше, свидетельствуют данные второго exit poll на выходе с избирательных участков, поступившие в распоряжение РИА Новости.

"Такая разница может означать, что не исключены досрочные парламентские выборы", - заявил он.

Европарламент избирают на пять лет, местные органы власти - на четыре года. К выборам допущены 40 партий и избирательных блоков, но главная борьба разворачивается между правящей партией СИРИЗА (Коалиция радикальных левых) премьер-министра Алексиса Ципраса и консервативной "Новой демократией" Кириакоса Мицотакиса. На 21 место в Европарламенте претендуют 1,2 тысячи кандидатов, или 57 человек на место.