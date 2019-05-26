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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Русский храм стал частью религиозного наследия Страсбурга, заявил мэр

Вчера, 19:00
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© РИА Новости / Ольга ЛипичХрам Всех Святых в Страсбурге, Франция
Храм Всех Святых в Страсбурге, Франция
© РИА Новости / Ольга Липич
Храм Всех Святых в Страсбурге, Франция. Архивное фото
СТРАСБУРГ (Франция), 26 мая – РИА Новости, Ольга Липич. Построенный в Страсбурге православный храм Всех Святых уже стал частью религиозного наследия города наряду с его знаменитым тысячелетним католическим собором, заявил мэр Ролан Рис в воскресенье после торжественного освящения храма патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
"Отныне этот храм – часть религиозного наследия Страсбурга. Наряду с нашим знаменитым католическим собором, недавно отметившим тысячелетие. Наряду с протестантской церковью Страсбурга. Наряду с большой синагогой, открытой сразу после войны. И с главной мечетью, в открытии которой я также принимал участие", - сказал Рис.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в Благовещенском соборе Московского Кремля
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По его словам, присутствие православной веры на страсбургской земле – еще одно свидетельство доброго отношения местных жителей ко всем религиозным сообществам. "Свидетельство их равенства в правах и обязанностях, независимо от того, присутствуют ли они здесь исторически давно или появились недавно", - добавил градоначальник.
"Пусть этот храм служит тысячному православному сообществу, жителям Страсбурга и его окрестностей, и позволит верующим возносить молитвы и служить Господу так, как того требует их вера", - пожелал Рис.
Мэр особо отметил, что за все время подготовки и строительства русского храма в престижном квартале Страсбурга он не получил ни одного возражения или жалобы от жителей этого района, в котором живет и сам. По словам Риса, оформление и начало строительных работ затянулись из-за бюрократических проволочек.
© РИА Новости / Ольга ЛипичХрам Всех Святых в Страсбурге, Франция, перед церемонией освящения
Храм Всех Святых в Страсбурге, Франция, перед церемонией освящения
© РИА Новости / Ольга Липич
Храм Всех Святых в Страсбурге, Франция, перед церемонией освящения
В беседе с журналистами мэр пояснил, что строительство и торжественное освящение русского храма – это "значимое событие, которые вписывается в политику города: уважать все вероисповедания". "Споров и дебатов не было. Жители квартала, как и я, горячо поддержали возведение такого красивого храма", - подчеркнул Рис.
Патриарх Кирилл наградил мэра Страсбурга орденом Русской православной церкви (имени Серафима Саровского) за помощь в строительстве храма Всех Святых. Церковные ордена за это получили в воскресенье также вице-президент "Транснефти" Михаил Маргелов, московский архитектор Дмитрий Пшеничников и его французский коллега Мишель Арнольд, трудившиеся над созданием храма, и еще несколько человек.
Патриарх Кирилл. Архивное фото
20 ноября 2016, 09:52Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл рассказал о задачах ЦерквиВ том числе Церковь должна содействовать в разрушении стен между народами и государствами, уточнил патриарх.
Настоятеля страсбургского прихода Всех Святых игумена Филиппа (Рябых), при котором был полностью построен этот храм, патриарх Кирилл возвел в сан архимандрита. На молитвенную память об историческом дне освящения храма патриарх подарил приходу большую икону Христа Спасителя, написанную, по его словам, выдающимися русскими мастерами. А всем присутствовавшим на церковных торжествах он передал небольшие иконки Христа со своим благословением.
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Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)ФранцияСтрасбургВ мире
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