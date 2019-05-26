В Перу один человек погиб в результате землетрясения

"На данный момент известно об одной жертве и 11 раненых", - говорится в сообщении.

Ранее Геологическая служба США (USGS) сообщила о землетрясении магнитудой 7,5 в воскресенье на севере Перу . Подземные толчки зафиксированы в 07.41 по времени UTC (10.41 мск). Эпицентр располагался в 83 километрах к юго-востоку от округа Лагунас в регионе Сан-Мартин. Очаг залегал на глубине 105 километров.