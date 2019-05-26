В Киеве треснул новый стеклянный мост

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В Киеве треснул пешеходно-велосипедный мост, открытый в субботу мэром города Виталием Кличко.
По данным ТСН, стеклянное покрытие моста повредилось после того, как на нем "активно прыгала группа неизвестных".
Активно стрибали: на новому пішохідно-велосипедному мосту в Києві тріснуло скло на оглядовому майданчикуhttps://t.co/aEFmuXIoiU#новини #новости #ТСН— ТСН.ua (канал 1+1) (@tsnua) 26 мая 2019 г.
Сейчас не выдержавшее сильной нагрузки стекло оцепили сотрудники правоохранительных органов. Как отмечает ТСН, стоимость моста составила около 260,5 миллиона гривен (более 630 миллионов рублей.)
Кличко написал в Facebook, что среди прочих рассматривается версия, что по мосту стреляли. Он также сообщил, что уже обратился к правоохранителям, чтобы они выяснили причины и дали правовую оценку произошедшему.
"Сказать, что я зол, — это ничего не сказать! Я знаю, что есть много недоброжелателей того, что в Киеве происходят позитивные изменения", — добавил Кличко.
В декабре прошлого года произошла аналогичная ситуация с экспрессом из украинской столицы в аэропорт Борисполь. Новый поезд сломался на следующий день после запуска. Экспресс перестал заводиться, и некоторым пассажирам пришлось покинуть состав, чтобы успеть на свои рейсы.