В Киеве треснул новый стеклянный мост

Мэр Киева Виталий Кличко и его брат Владимир во время церемонии открытия пешеходного моста. 25 мая 2019

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В Киеве треснул пешеходно-велосипедный мост, открытый в субботу мэром города Виталием Кличко.

По данным ТСН , стеклянное покрытие моста повредилось после того, как на нем "активно прыгала группа неизвестных".

Сейчас не выдержавшее сильной нагрузки стекло оцепили сотрудники правоохранительных органов. Как отмечает ТСН, стоимость моста составила около 260,5 миллиона гривен (более 630 миллионов рублей.)

Кличко написал в Facebook, что среди прочих рассматривается версия, что по мосту стреляли. Он также сообщил, что уже обратился к правоохранителям, чтобы они выяснили причины и дали правовую оценку произошедшему.

"Сказать, что я зол, — это ничего не сказать! Я знаю, что есть много недоброжелателей того, что в Киеве происходят позитивные изменения", — добавил Кличко.