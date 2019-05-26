Украина угрожает России "гамбургскими" санкциями из-за моряков

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Украина попросит у Германии ввести новые "гамбургские" санкции против России, если Москва откажется выполнить решение Международного суда по морскому праву и освободить украинских моряков, заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Он назвал решение трибунала дипломатической победой и попросил главу МИД Германии Хайко Мааса добиваться от России исполнения вердикта.

Согласно регламенту, Россия обязана выполнить решение суда до 25 июня. При этом в МИД отметили, что в конкретном случае Конвенция ООН по морскому праву не может использоваться, поэтому Москва продолжит отстаивать свою позицию.

Так, официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила РИА Новости, что для очередных санкций против России не требуется повод.

По ее словам, ограничения против Москвы "штампуют на потоке".

В свою очередь, депутат Госдумы по международным делам Антон Морозов рассказал RT, что намерения украинских властей противоречат нормам международного права.

"У украинской стороны есть возможность представлять интересы своих граждан в российском суде и отстаивать их невиновность, если они считают их невиновными <...> Как известно, моряки совершили уголовное преступление на территории России ", - добавил он.

Инцидент в Керченском проливе

В ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили госграницу России и на протяжении нескольких часов совершали опасные маневры, не реагируя на законные требования российских властей.

Пограничники задержали нарушителей. На борту кораблей были 24 военных, в том числе двое сотрудников СБУ. Суд заключил всех под стражу по обвинению в нарушении границы.

Владимир Путин оценил действия украинских властей как провокацию в преддверии выборов президента.