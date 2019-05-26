Партия Курца лидирует в Австрии на выборах в Европарламент

ВЕНА, 26 мая – РИА Новости. Австрийская народная партия канцлера Себастьяна Курца лидирует на выборах в Европарламент в Австрии с 35% голосов, свидетельствуют данные exit poll, опубликованные телеканалом Австрийская народная партия канцлера Себастьяна Курца лидирует на выборах в Европарламент в Австрии с 35% голосов, свидетельствуют данные exit poll, опубликованные телеканалом OE24

На втором месте Социал-демократическая партия Австрии с 24%, на третьем – Австрийская партия свободы (18%), ранее возглавлявшаяся бывшим вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе, ушедшим в отставку на фоне скандального видео.

Далее идут "Зеленые" с 12% и либеральная партия NEOS с 9%. Партия Jetzt ("Сейчас"), основанная бывшим представителем "Зеленых", согласно данным exit poll, получает лишь 1%.

Правом голоса в Австрии обладают 6,4 миллиона человек. Официальной информации о явке австрийцев на выборы в ЕП нет, но, по предварительным оценкам экспертов, она составила 50-60%.

На прошлых выборах (2014) Народная партия получила 27%, социал-демократы 24%, а Партия свободы 20%.

Высокую явку связывают со скандалом вокруг Штрахе, который разгорелся за неделю до выборов. СМИ распространили видеозапись от 2017 года, на которой Штрахе обсуждает возможность покупки медиаактивов для влияния на выборы с некой "россиянкой", которая, по словам Штрахе, на самом деле является гражданкой Латвии. Публикация вызвала правительственный кризис: Штрахе ушел в отставку, Курц отказался от коалиции с его партией и объявил досрочные парламентские выборы.