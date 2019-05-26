В Донецке около пяти тысяч человек вышли на траурный митинг

ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Около 5 тысяч человек собрались в центре Донецка на траурный митинг, посвященный пятилетию со дня первого артиллерийского удара по городу, сообщил журналистам представитель организаторов акции.

Мероприятие проходило на центральной площади Донецка. Там была установлена сцена, возле которой стоял макет самолета, символизирующий донецкий аэропорт. Несмотря на дождливую погоду, людей было довольно много, некоторые из них пришли с флагами Донецкой народной республики, передает корреспондент РИА Новости.

"На мероприятии присутствовали около 5 тысяч жителей республики", - заявил представитель организаторов акции.

Со сцены выступили глава ДНР Денис Пушилин, спикер парламента республики и другие официальные лица. В конце мероприятия к макету самолета возложили цветы. Участники митинга почтили минутой молчания память всех погибших в ходе конфликта в Донбассе.