Глава Южной Осетии пожелал Абхазии спокойных президентских выборов

ЦХИНВАЛ, 26 мая - РИА Новости. Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов пожелал Абхазии, чтобы выборы президента в стране прошли спокойно и без эксцессов, сообщается на сайте югоосетинского лидера.
В воскресенье Бибилов принял министра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Льва Квицинию и передал слова приветствия президенту Абхазии Раулю Хаджимба, всему абхазскому народу и "пожелал им процветания и спокойствия, в частности, в период проведения выборов президента страны".
"Хочется, чтобы выборы и в Южной Осетии, и в Абхазии прошли спокойно, без эксцессов", – сказал Бибилов.
Летом, 9 июня, должны состояться выборы депутатов в югоосетинский парламент.
Выборы президента в Абхазии назначены на 21 июля, однако оппозиция в Абхазии потребовала перенести их на осень из-за госпитализации своего кандидата на пост главы государства, депутата Аслана Бжании. Оппозиция утверждает, что ее лидер был отравлен. Генпрокуратура республики проводит доследственную проверку по факту болезни депутата, а спикер парламента Валерий Кварчия сообщил, что официальное заключение врачей исключает факт отравления Бжании.
В минувший понедельник парламент отказался переносить выборы на 23 ноября. В ответ оппозиция объявила бессрочные акции протеста не только в Сухуме, но и по всей стране. Вечером во вторник президент Абхазии Рауль Хаджимба и представители оппозиции договорились перенести выборы на 25 августа. После этого протесты завершились. Теперь решение о переносе выборов должен согласовать парламент, однако пока его заседание не состоялось.