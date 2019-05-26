Глава Южной Осетии пожелал Абхазии спокойных президентских выборов

ЦХИНВАЛ, 26 мая - РИА Новости. Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов пожелал Абхазии, чтобы выборы президента в стране прошли спокойно и без эксцессов, сообщается на сайте югоосетинского лидера.

В воскресенье Бибилов принял министра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Льва Квицинию и передал слова приветствия президенту Абхазии Раулю Хаджимба, всему абхазскому народу и "пожелал им процветания и спокойствия, в частности, в период проведения выборов президента страны".

"Хочется, чтобы выборы и в Южной Осетии, и в Абхазии прошли спокойно, без эксцессов", – сказал Бибилов.

Летом, 9 июня, должны состояться выборы депутатов в югоосетинский парламент.

Выборы президента в Абхазии назначены на 21 июля, однако оппозиция в Абхазии потребовала перенести их на осень из-за госпитализации своего кандидата на пост главы государства, депутата Аслана Бжании. Оппозиция утверждает, что ее лидер был отравлен. Генпрокуратура республики проводит доследственную проверку по факту болезни депутата, а спикер парламента Валерий Кварчия сообщил, что официальное заключение врачей исключает факт отравления Бжании.