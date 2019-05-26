Смерч в Ростове-на-Дону попал на видео

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Накануне вечером в Ростове-на-Дону очевидцы сняли на видео смерч.
На кадрах видно, что город накрыла непогода и улицы затоплены.
По информации интернет-издания "Большой Ростов", атмосферный вихрь возник над водохранилищем, известным как Ростовское море.
Отмечается, что ранее это редкое явление наблюдали недалеко от аэропорта Платов под Ростовом-на-Дону, а также в Волгодонске и Таганроге Ростовской области.
22 июля 2018, 00:57Два смерча над Черным морем попали на видео