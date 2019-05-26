Землетрясение на севере Перу ощутили за тысячу километров от эпицентра

ВИНЬЯ-ДЕЛЬ-МАР, 26 мая - РИА Новости. Землетрясение, произошедшее ночью на севере Перу, ощутили даже жители столицы страны Лимы, находящейся более чем в тысяче километров от эпицентра.

Ранее Геологическая служба США (USGS) сообщила о землетрясении магнитудой 7,5 в воскресенье на севере Перу. Подземные толчки зафиксированы в 07.41 по времени UTC (10.41 мск). Эпицентр располагался в 83 километрах к юго-востоку от округа Лагунас в регионе Сан-Мартин. Очаг залегал на глубине 105 километров.

"Толчок был очень сильный, несмотря на то, что землетрясение произошло в другом регионе", - сказала РИА Новости жительница столицы Паола.

"Я почувствовал толчки, они продолжались где-то минуту-полторы, но ощущались довольно сильно", - сообщил агентству проживающий в Лиме Сергей. Он рассказал, что некоторые люди даже выбежали на улицу, опасаясь новых толчков.