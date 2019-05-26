В Иране рассказали о "страхе" американских военных войти в Персидский залив

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. США находятся в самом уязвимом положении на Ближнем Востоке за всю историю, заявил заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции Али Фадави.

По его словам, американский американский авианосец USS Abraham Lincoln "отказался зайти в Персидский залив из-за страха".

Фадави также назвал любые переговоры с Вашингтоном бессмысленными.

"Их присутствие в регионе театрально и бесполезно", — приводит слова заместителя командующего КСИР агентство Fars

Обострение ситуации с Ираном

В прошлом году США в одностороннем порядке вышли из иранской сделки. Вашингтон также восстановил экономические санкции против Тегерана.

Ситуация в регионе обострилась после решения США направить к берегам Ирана "ясный и безошибочный сигнал" — авианосец "Авраам Линкольн" и бомбардировщики.

При этом в Тегеране предостерегли американских военных от силовых мер. Как отмечал бригадный генерал КСИР Амир-Али Хаджизаде, "Иран нанесет удар в голову, если США сделают свой шаг". Он также назвал направленный в Персидский залив американский авианосец мишенью. Кроме того, советник командующего КСИР Мортеза Корбани отмечал, что Тегеран может отправить американские корабли на дно при помощи "совершенно секретного" оружия.

Ранее иранские власти также предложили странам Персидского залива подписать договор о ненападении. По словам главы МИД Мохаммада Джавада Зарифа, документ позволит улучшить обстановку в регионе.