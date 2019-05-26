Осужденный покончил с собой в ярославском СИЗО

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 мая – РИА Новости. Осужденный попытался покончить с собой в следственном изоляторе в Ярославле, следов насилия на его теле не обнаружено, сообщает УФСИН по региону. СК уточняет, что осужденный скончался в больнице.

УФСИН информирует, что инцидент в СИЗО-1 произошел еще 28 апреля.

"В камере СИЗО-1 обнаружен осуждённый С., этапируемый транзитом через следственный изолятор, совершивший попытку акта суицида… На место происшествия незамедлительно выдвинулась резервная группа с медицинским работником, осуждённому оказаны реанимационные мероприятия. На момент осмотра у гражданина С. следов пыток и насилия не обнаружено", - говорится в сообщении.

Согласно информации УФСИН, осуждённый С. был госпитализирован в клиническую больницу №2.

По инциденту проведена служебная проверка, материалы направлены в следственные органы для правовой оценки и принятия процессуального решения, отмечает ведомство. "По факту появления в сети интернет сведений о якобы избиении осуждённого в СИЗО-1 УФСИН России по Ярославской области сообщаем, что данная информация не соответствует действительности", - отмечается в сообщении УФСИН.