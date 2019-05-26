Дочь Алсу прокомментировала финал шоу "Голос"

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Дочь Алсу Микелла Абрамова, финалистка шестого сезона проекта "Голос. Дети" на Первом канале, впервые за долгое время прокомментировала итоги шоу.

Она в Instagram поблагодарила за поддержку подписчиков, друзей, Первый канал, организаторов конкурса и наставников.

"Даже на расстоянии я ее чувствовала, и она реально мне очень помогала! <…> Моя мечта — выйти на Сцену и быть частью этого суперпроекта — стала реальностью. Это были самые лучшие, самые веселые, самые насыщенные месяцы в жизни!" Микелла Абрамова

Абрамова также поздравила с победой всех финалистов конкурса.

Двадцать четвертого мая состоялся спецвыпуск программы "Голос. Дети", на котором гендиректор Первого канала Константин Эрнст заявил, что победителями стали все финалисты. Одной из победительниц стала и Микелла Абрамова, которая решила не участвовать в спецвыпуске.

Каждый победитель получил по миллиону рублей.

Скандал с голосованием

В финале шоу "Голос. Дети" Микелла Абрамова стала победительницей, набрав 53 процента голосов. Компания Group-IB позже выявила накрутку голосов, и 16 мая Первый канал аннулировал результаты. Владелец прав на шоу "Голос. Дети" одобрил решение об отмене итогов голосования и проведении спецвыпуска шоу.

Константин Эрнст назвал произошедшее обманом, не уточняя, кто за ним стоял.