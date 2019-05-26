ВИНЬЯ-ДЕЛЬ-МАР, 26 мая - РИА Новости. Перу проведет учения по цунами и землетрясениям 31 мая, сообщает портал Comercio со ссылкой на президента страны Мартина Вискарру.

Ранее Геологическая служба США (USGS) сообщила, что землетрясение магнитудой 7,5 произошло в воскресенье на севере Перу. Подземные толчки зафиксированы в 07.41 по времени UTC (10.41 мск). Эпицентр располагался в 83 километрах к юго-востоку от округа Лагунас в регионе Сан-Мартин. Очаг залегал на глубине 105 километров.

"В эту пятницу, 31 мая, будет симуляция (землетрясения и цунами – Прим. ред.), потому что мы помним землетрясение в Анкаше в 1970 года, 49 лет назад, в результате которого погибли десятки тысяч человек. Учтем опыт и будем с большей ответственностью готовится к таким событиям", - сказал Вискарра.