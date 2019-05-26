Полиция задержала в Брюсселе около 20 "желтых жилетов"

Столкновение демонстрантов с полицией во время акции протеста "желтых жилетов" в Брюсселе, Бельгия. 26 мая 2019

БРЮССЕЛЬ, 26 мая - РИА Новости. Около 20 человек, участвовавших в несанкционированной акции "жёлтых жилетов", были задержаны в воскресенье в Брюсселе, сообщило управление полиции по центральному округу Иксель.

Ранее сообщалось, что несколько сотен участников акции собрались в районе Северного вокзала, где их блокировала полиция, применив баллончики со слезоточивым спреем.

Другая группа протестующих вырвалась из оцепления и направилась в центр. По пути их движения были отмечены случаи вандализма. Подозреваемым удалось дойти до центральной площади Гран-пляс, где они попытались скрыться от полиции в одном из магазинов на прилегающей улице.