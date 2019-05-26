Министра образования Аджарии уволили из-за скандала с российскими флагами

Ранее местные СМИ написали, что участники детского ансамбля из Ростова прошли с российскими флагами на традиционном шествии в ходе церемонии открытия фестиваля. Это вызвало возмущение в социальных сетях. Открытие фестиваля приурочено ко Дню независимости Грузии, который отмечается 26 мая.

"В первую очередь, хочу поздравить всех с сегодняшним днем. Наши предки боролись за этот день, однако мы вновь продолжаем борьбу за свободу и сегодня. Что же касается сегодняшнего шествия, часть ответственности возлагается на министра образования Аджарии, поэтому министр Инга Шамилишвили смещена с должности", — отреагировала на ситуацию глава правительства автономной республики Торнике Рижвадзе.