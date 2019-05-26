Попавшая в ДТП в Саратове скорая ехала со спецсигналом на экстренный вызов

"Реанимационный автомобиль скорой помощи ехал с включенным спецсигналом на экстренный вызов на ДТП в Ленинском районе (Саратова), но по пути произошло столкновение. В результате госпитализированы три человека — это два сотрудника скорой помощи и женщина из легкового автомобиля. Состояние у них не тяжелое, вся помощь оказывается в полном объеме", - сказал собеседник агентства.