Попавшая в ДТП в Саратове скорая ехала со спецсигналом на экстренный вызов

САРАТОВ, 26 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Машина скорой помощи, которая в воскресенье столкнулась с легковым автомобилем в центре Саратова, ехала с включенным спецсигналом на экстренный вызов к месту ДТП, сообщил РИА Новости представитель областного минздрава Александр Колоколов.
Ранее в ГИБДД сообщали РИА Новости, что машина скорой помощи "Газель" и легковой автомобиль столкнулись в воскресенье на пересечении улиц Большая Горная и Университетская, пострадали четыре человека, в том числе трое пассажиров "скорой".
"Реанимационный автомобиль скорой помощи ехал с включенным спецсигналом на экстренный вызов на ДТП в Ленинском районе (Саратова), но по пути произошло столкновение. В результате госпитализированы три человека — это два сотрудника скорой помощи и женщина из легкового автомобиля. Состояние у них не тяжелое, вся помощь оказывается в полном объеме", - сказал собеседник агентства.