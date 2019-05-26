Явка на президентских выборах в Литве к 16:00 превысила 40%

МОСКВА, 26 мая к РИА Новости. Явка на президентских выборах в Литве по состоянию на 16:00 (совпадает с мск) составила 41,7 процента, включая досрочно проголосовавших, передает Sputnik Литва.
Отмечается, что, по данным главной избирательной комиссии страны, фактическая явка в воскресенье составила 31процент.
Второй тур президентских выборов проходит в Литве в воскресенье. Глава государства избирается на пять лет прямым голосованием граждан. Нынешний президент Даля Грибаускайте руководит республикой второй срок и на третий претендовать не может.
За пост главы государства во втором туре борются 55-летний экономист Гитанас Науседа и 45-летняя депутат Сейма Ингрида Шимоните. В первом туре, который состоялся 12 мая, наибольшее число голосов набрала Шимоните — ее поддержали 31,31процента избирателей. Науседа получил 30,94 процента. Всего в первом туре участвовали девять кандидатов.
Также в этот день граждане Литвы голосуют на выборах в Европарламент. Они выбирают кандидатов из 16 списков партий и общественных комитетов.
Вчера, 05:19Процедура выборов президента Литвы