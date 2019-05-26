Явка на президентских выборах в Литве к 16:00 превысила 40%

Не брат ты мне. Литовский премьер обидел Латвию Премьер-министр Литвы на встрече с избирателями возьми и ляпни: латыши, говорит, нам не братья, а конкуренты. На правду не обижаются, но Латвия обиделась. Пришлось объясняться литовскому президенту.