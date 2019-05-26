МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Певец Сергей Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери.
Ранее СМИ сообщили, что в кулуарах премии RU.TV обсуждалась тема рождения ребенка у артиста.
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Однако Лазарев опроверг эти сообщения.
"Хожу, выбираю мясо для шашлыка и тут бах — дочь! А почему бы не двойня? Пресса снова лучше знает, что происходит в жизни у артистов! Как люди любят придумывать что-то о моей личной жизни!" — приводит слова музыканта "Комсомольская правда".
У Сергея Лазарева есть четырехлетний сын Никита.