"Запах шаурмы?" Киевлян удивило поздравление Зеленского с Днем города

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Пользователей социальных сетей удивило обращение президента Украины Владимира Зеленского к киевлянам.

Поздравляя жителей столицы с очередной годовщиной города, украинский лидер написал в фейсбуке, что "Киев Киевом делает запах цветущих лип и шаурмы возле метро".

Сравнение Зеленского вызвало неоднозначную реакцию в комментариях.

"Шаурма?! Я родилась и выросла в Киеве <…> — городе каштанов и соборов, городе счастья и печали, городе революций, свободы и побед! Ша-ур-ма?!" — удивилась Olesya Naumovska.

"Софийский собор — вот это Киев, а не ваша шаурма и низкоинтеллектуальный квартал", — возмутилась Тамара Бобко.

"Меня как киевлянина обижает такое описание города. Запах шаурмы у метро? Серьезно? Это то, с чем у вас Киев ассоциируется раньше каштанов?" — написал Сергей Паламарчук.

При этом некоторые, наоборот, оценили поздравление Зеленского.

"Никогда еще не читала поздравления с Днем города настолько красивого и искреннего", — отметила Ирина Трофимова.

"Такие прекрасные слова, столько в них любви и теплоты к городу", — согласилась Julia Methqal.