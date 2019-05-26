В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Вступил в силу приказ Минтруда, уточняющий порядок расчета социальной доплаты к пенсии по новым требованиям, сообщает РГ.
Теперь сначала будет устанавливаться социальная доплата, приравнивающая размер пенсии к размеру прожиточного минимума, а затем — проводиться индексация.
Таким образом, после каждой индексации пенсионер будет получать выплаты выше прожиточного минимума, а не равные ему. По такой схеме проиндексируют пенсии, которые были ниже прожиточного минимума, с 1 января 2019 года.
Закон о доиндексации пенсии выше прожиточного минимума Владимир Путин подписал в апреле.