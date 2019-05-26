В Брюсселе произошли стычки между "желтыми жилетами" и полицией

Столкновение демонстрантов с полицией во время акции протеста "желтых жилетов" в Брюсселе, Бельгия. 26 мая 2019

Столкновение демонстрантов с полицией во время акции протеста "желтых жилетов" в Брюсселе, Бельгия. 26 мая 2019

БРЮССЕЛЬ, 26 мая — РИА Новости. Около Северного вокзала в Брюсселе произошли стычки между полицией и "желтыми жилетами", сообщает Около Северного вокзала в Брюсселе произошли стычки между полицией и "желтыми жилетами", сообщает DH

По информации СМИ, митинг, на который пришли несколько сотен человек, не был согласован с властями.

Судя по кадрам с места событий, правоохранители в касках и шлемах вытеснили протестующих c привокзальной площади на соседнюю улицу, помешав попытке организовать марш.

Как передает DH, часть демонстрантов вырвалась за оцепление и направилась в сторону центра города. За ними следует колонна полицейских.

Позднее управление полиции по центральному округу Иксель сообщило о 20 задержанных.

В воскресенье в Бельгии проходят выборы в национальный, региональные и Европейский парламенты.

Акции "желтых жилетов"

Масштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции в ноябре 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Власти страны объявили о мерах, которые должны были успокоить ситуацию, однако недовольные социальной политикой участники движения продолжают выходить на улицы.

Массовые акции сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков.