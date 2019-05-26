В Брюсселе произошли стычки между "желтыми жилетами" и полицией

БРЮССЕЛЬ, 26 мая — РИА Новости. Около Северного вокзала в Брюсселе произошли стычки между полицией и "желтыми жилетами", сообщает DH.
По информации СМИ, митинг, на который пришли несколько сотен человек, не был согласован с властями.
Судя по кадрам с места событий, правоохранители в касках и шлемах вытеснили протестующих c привокзальной площади на соседнюю улицу, помешав попытке организовать марш.
Как передает DH, часть демонстрантов вырвалась за оцепление и направилась в сторону центра города. За ними следует колонна полицейских.
Позднее управление полиции по центральному округу Иксель сообщило о 20 задержанных.
Les forces de l'ordre récupèrent les banderoles renforcées que les manifestants utilisaient pour se protéger #bruxelles #Giletsjaunes #Electionseuropeenne2019 pic.twitter.com/7lHO4qlh8t— Yahoo Actualités (@YahooActuFR) 26 мая 2019 г.
В воскресенье в Бельгии проходят выборы в национальный, региональные и Европейский парламенты.
Акции "желтых жилетов"
Масштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции в ноябре 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Власти страны объявили о мерах, которые должны были успокоить ситуацию, однако недовольные социальной политикой участники движения продолжают выходить на улицы.
Массовые акции сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков.
По примеру Франции недовольные граждане вышли на улицу и в ряде других стран.