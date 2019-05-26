В ЛНР обвинили силовиков в размещении техники в жилых массивах в Донбассе

ЛУГАНСК, 26 мая - РИА Новости. Офицер пресс-службы народной милиции самопровозглашенной ЛНР Иван Филипоненко обвинил украинских силовиков в размещении вооружения и техники в жилых районах у линии соприкосновения в Донбассе.
"В жилом квартале населённого пункта Золотое-4 зафиксировано размещение двух БТР-60. Отмечу, что эту информацию также подтверждают и представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в своем отчете за 24 мая", - сказал он на брифинге.
Филипоненко не исключил, что эта техника будет использоваться украинскими военнослужащими для обстрелов населенных пунктов ЛНР.
"Призываем жителей оккупированных Украиной территорий Донбасса принять все меры по недопущению размещения вооружения и военной техники ВСУ вблизи жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры и обращаться по всем фактам нарушений своих прав и свобод к представителям СММ ОБСЕ", - заявил Филипоненко.
Он добавил, что командование вооруженных сил Украины продолжает наращивать силы вдоль линии соприкосновения.