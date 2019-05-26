В ЛНР обвинили силовиков в размещении техники в жилых массивах в Донбассе

"В жилом квартале населённого пункта Золотое-4 зафиксировано размещение двух БТР-60. Отмечу, что эту информацию также подтверждают и представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в своем отчете за 24 мая", - сказал он на брифинге.