В Саратове четыре человека пострадали в ДТП со скорой

САРАТОВ, 26 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Машина скорой помощи и легковой автомобиль столкнулись в воскресенье в центре Саратова, пострадали четыре человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского отдела ГИБДД.
ДТП произошло в 14.47 (13.47 мск) на пересечении улиц Большая Горная и Университетская.
8 апреля, 07:04Названы регионы — лидеры по числу ДТП
"По предварительным данным, столкнулись автомобиль скорой помощи "Газель" под управлением 54-летнего водителя и автомобиль Kia под управлением 44-летнего водителя. В результате ДТП в больницу доставлены трое пассажиров "скорой" и пассажирка Kia", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что детей среди пострадавших нет. ГИБДД по факту происшествия проводит проверку, все обстоятельства выясняются.