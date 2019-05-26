В ЛНР заявили, что сбили беспилотник силовиков у линии соприкосновения

ЛУГАНСК, 26 мая - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотный летательный аппарат украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в воскресенье офицер пресс-службы народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
"Благодаря умелым действиям подразделений противовоздушной обороны (ПВО) народной милиции БПЛА противника получил повреждения, отклонился от курса и упал на подконтрольной ВСУ территории", - рассказал он.
По его словам, беспилотник проводил воздушную разведку позиций народной милиции ЛНР у линии соприкосновения в районе населенного пункта Счастье. Филипоненко уточнил, что инцидент произошел 23 мая.
Он напомнил, что использование беспилотников у линии соприкосновения запрещено Минскими соглашениями.