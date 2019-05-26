Симоньян назвала Ассанжа величайшим журналистом эпохи

ВЛАДИВОСТОК, 26 мая — РИА Новости. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж является величайшим журналистом современной эпохи, заявила главный редактор МИА "Россия Сегодня" Маргарита Симоньян в эфире телепрограммы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

"Я считаю, что Ассанж – человек, который точно войдет в историю, если мир еще хоть немножко будет развиваться так, как мы привыкли", - сказала Симоньян.

По ее словам, основатель WikiLeaks изменил мир к лучшему, показав людям правду.

"Ассанж сделал то, что обязана делать журналистика, то, для чего она существует", - отметила она.

Дело Ассанжа

Джулиан Ассанж получил известность после разоблачительных публикаций, в которых, в частности, говорилось о военных операциях США в Афганистане и Ираке и об условиях содержания в лагере Гуантанамо.

В 2010 году, после того как им заинтересовались американские власти, основатель WikiLeaks приехал в Швецию, где намеревался получить защиту. Впоследствии его обвинили в преступлениях на сексуальной почве. Ассанж отрицал эти обвинения, утверждая, что все происходило по взаимному согласию, а женщины, подавшие на него заявление, действовали из мести и под влиянием полиции.

Шведский суд объявил Ассанжа в международный розыск, после чего его задержали в Лондоне, но затем отпустили под залог. С 2012 года основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в британской столице.