Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-26T15:36Z
https://ria.ru/20190526/1554925946.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155030/00/1550300083_0:0:3100:1745_1036x0_80_0_0_6322480eef3091fb0ca92ef3bce1f76f.jpg
РИА Новости

Яценюк призвал требовать созыва Совбеза ООН после трибунала по морякам

Вчера, 15:36
5067
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБывший премьер-министр Украины, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк
Бывший премьер-министр Украины, лидер партии Народный фронт Арсений Яценюк
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Бывший премьер-министр Украины, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк. Архивное фото
КИЕВ, 26 мая - РИА Новости. Лидер украинской партии "Народный фронт", экс-премьер Украины Арсений Яценюк считает, что президент Владимир Зеленский должен требовать немедленного созыва Совета безопасности ООН из-за реакции РФ на решение Международного трибунала ООН по морскому праву об освобождении украинских моряков.
В субботу Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал от России освободить украинские военные корабли и моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение российской границы. При этом трибунал не считает необходимым требовать от Москвы прекратить уголовное дело моряков. Кроме того, трибунал постановил, что РФ и Украина должны не позднее 25 июня представить отчеты по событиям в Керченском проливе. Ранее российская сторона известила, что не примет участия в слушаниях, так как трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска Украины.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 4 апреля 2019
Вчера, 14:14
Захарова ответила на угрозы Украины "гамбургскими" санкциями
После решения трибунала российский МИД отметил, что в ходе последующего арбитражного разбирательства намерен отстаивать свою позицию, в том числе об отсутствии у трибунала юрисдикции рассматривать этот вопрос.
"…Решение Международного суда ООН по морскому праву об освобождении наших моряков и судов требует мировой реакции. Надо сказать государствам-членам организации: если такие решения России не указ, то так же захватят ваших граждан, имущество и суда. Обращаюсь к президенту Зеленскому - требуйте немедленного созыва Совета Безопасности ООН и реакции членов Группы Семи (G7 – Прим. ред.) и ЕС. Требуйте, чтобы мир сказал свое слово", - написал Яценюк на своей странице в Facebook.
Задержанные украинские корабли доставлены в порту Керчи
Вчера, 11:37
В ГД ответили на заявление Киева о "гамбургских" санкциях против Москвы
Три корабля ВМС Украины 25 ноября прошлого года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, которая была связана с низким рейтингом Порошенко в преддверии выборов, которые в итоге выиграл Владимир Зеленский.
26410113
Обсудить 7
Нарушение российской границы кораблями ВМС УкраиныАрсений ЯценюкУкраинаВ мире
Рекомендуем
Певица Алсу
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу "Голос. Дети"
РИА
Новости
Советник президента Украины Андрей Богдан во время брифинга по результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским
Глава администрации Зеленского пообещал России политику "кнута и пряника"
Петр Порошенко во время митинга в Киеве, Украина. 22 апреля 2019
На Украине возбудили новое уголовное дело против Порошенко
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова оценила призыв Супрун исключить Россию из Совбеза ООН
Лента
новостей
Золотые слитки
Daily Express назвала закупки золота Россией "плохим знаком" для мира
Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
Опрос показал отношение екатеринбуржцев к строительству храма в сквере
Заседание Верховной рады Украины. 22 мая 2019
В команде Зеленского оценили отказ Рады рассмотреть законопроект президента
Заседание Верховной рады Украины. 22 мая 2019
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского о выборах
Президент Украины Владимир Зеленский в рабочем кабинете
Зеленский пожаловался на президентское кресло
Авиабаза Хмеймим в Сирии
В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим
Депутат Госдумы России от Крыма Наталья Поклонская. Архивное фото
Поклонская прокомментировала заявление Зеленского о Крыме
Саммит НАТО в Брюсселе
Чешский журналист рассказал, почему Запад не любит Россию
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с руководством Верховной рады и лидерами парламентских фракций и групп. 21 мая 2019
Зеленский вынесет на референдум вопрос о переговорах с Россией
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, во время заседания в Шевченковском районном суде города Киев. 22 июня 2018
Савченко рассказала, как увидела страх в глазах украинских депутатов
Джон Дэвисон Рокфеллер
Назван самый богатый человек в истории
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:57В районе поисков группы рыбаков, пропавших в Хабаровском крае, нашли тело
05:50Премьер Японии озвучил повестку переговоров с Трампом
05:38Гитанас Науседа побеждает на выборах президента Литвы
05:18Суд в Приамурье назначил заседание по иску Baring Vostok на 4 июня
05:13Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию, пишут СМИ
05:03В Алеппо возобновил работу завод по производству алюминиевых окон
04:49Депутат Рады рассказал, какая опасность ждет Украину в случае дефолта
04:33В Хакасии начали проверку инцидента с нападением чиновника на журналиста
04:30В Чехии на выборах в Европарламент победило центристское движения ANO
04:22Владельцев электрогенераторов могут освободить от уплаты подоходного налога
04:17Трамп встретился с новым императором Японии
04:07В Китае два человека погибли в результате обрушения крыши на заводе
03:57Приморские выпускники попросили прощения за скандальный флешмоб
03:48Основатель Huawei выступил против ответных мер Китая в отношении Apple
03:36В Барселоне на муниципальных выборах победили сторонники независимости
03:33Замдиректора школы в Приморье уволилась после скандального флешмоба
03:30Арестованный в Таиланде россиянин Украинский более месяца держит голодовку
03:25Испанские социалисты прокомментировали результаты местных выборов
03:22Пушков посоветовал напавшему на журналиста чиновнику "собирать вещи"
03:18Директор школы в Приморье призвала закрыть тему скандального флешмоба
Лента новостейМолния