Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в сутки

СТРАСБУРГ, 26 мая — РИА Новости. Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.

"Сегодня мы строим примерно три храма в сутки, за 24 часа. 30 тысяч храмов за десять лет. И не от того, что у нас слишком много денег и не знаем, куда их потратить. Народ наш, прошедший через годы атеизма, и умом, и сердцем понял, что без Бога ничего не получается", — сказал патриарх Кирилл.

По его словам, все силы в СССР были брошены на построение "счастливой жизни без Бога" — "и не получилось".

"И мы вынесли очень большой урок — как народ. Без Бога невозможно построить счастливую жизнь, потому и строим по три храма каждые сутки", — сказал патриарх.

В условиях современной цивилизации с огромным количеством житейских целей и проблем у каждого человека, заявил патриарх, очень многие из тех, кто стоит сегодня в храме, уже после обеда забудут об этом и полностью погрузятся в решение житейских вопросов. "Но как возрастать силе духа? До первого посещения супермаркета, где цели сразу приземляются и о всяком духе человек забывает? <...> В нашей современной, технологически развитой цивилизации нам нужны такие места, где человек мог бы почувствовать близость к Богу", — убежден предстоятель Русской православной церкви.

Он выразил надежду, что русский храм в Страсбурге станет таким местом для жителей.