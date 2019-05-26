Опубликовано видео полета американского F-16, замаскированного под Су-57

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Пресс-служба авиабазы Неллис опубиковала видео полета американского истребителя F-16C Fighting Falcon, замаскированного под российский Су-57 при помощи характерной "пиксельной" голубой окраски.
Как ранее сообщил ютьюб-канал US Military Update, самолет принадлежит 64-й эскадрилье "Агрессор" ВВС США, базирующейся в штате Невада. Воздушные суда этого соединения играют роль условного противника во время учений.
Помимо свойственной российским самолетам окраски, на истребитель нанесли красные бортовые номера, которые используются в ВКС России. При этом на фюзеляже также присутствуют и черные американские номера.