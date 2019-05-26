В Оренбуржье загорелся склад с картофелем

УФА, 26 мая - РИА Новости. Склад площадью 2,5 тысячи квадратных метров горит в оренбургском селе, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Оренбургской области.

В ведомстве пояснили, что возгорание складских помещений произошло в селе Кардаилово Илекского района.

"Происходит горение в семисекционном складе на площади 2,5 тысячи "квадратов". В 10.41 мск было ликвидировано открытое горение, в настоящее время пожарные продолжают ликвидировать возгорание. Информации о пострадавших нет", - сообщил агентству представитель МЧС по региону.

При этом, по данным источника агентства в правоохранительных органах области, при пожаре на складе, где хранили картофель, пострадал один человек.