В Оренбуржье загорелся склад с картофелем

УФА, 26 мая - РИА Новости. Склад площадью 2,5 тысячи квадратных метров горит в оренбургском селе, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Оренбургской области.
В ведомстве пояснили, что возгорание складских помещений произошло в селе Кардаилово Илекского района.
"Происходит горение в семисекционном складе на площади 2,5 тысячи "квадратов". В 10.41 мск было ликвидировано открытое горение, в настоящее время пожарные продолжают ликвидировать возгорание. Информации о пострадавших нет", - сообщил агентству представитель МЧС по региону.
При этом, по данным источника агентства в правоохранительных органах области, при пожаре на складе, где хранили картофель, пострадал один человек.
"Есть информация об одной пострадавшей женщине, ее состояние уточняется. По предварительным данным, на складе хранили картофель", - рассказал источник.