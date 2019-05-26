Зеленский призвал МВД не принимать мер против мирных протестующих

КИЕВ, 26 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский призвал министерство внутренних дел не принимать мер против мирных политических протестующих и заявил, что не боится критики.

Местные СМИ в субботу сообщили, что в Ровно 20-летний юноша и 16-летняя девушка вышли на митинг с призывом к импичменту Зеленского и были задержаны полицией, на них составили административные протоколы за нарушение порядка и организации проведения митингов. Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что возмущена задержанием и сообщила, что готовит запрос в полицию. Полиция сообщила, что проведет служебную проверку.