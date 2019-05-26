Явка на президентских выборах в Литве к 14.00 составила 34,7%

ВИЛЬНЮС, 26 мая - РИА Новости. Явка на президентских выборах в Литве по состоянию на 14.00 (совпадает с мск) составила 34,7%, считая досрочно проголосовавших, передает Sputnik Литва.
Отмечается, что фактическая явка в воскресенье составляет 24%.
Второй тур президентских выборов проходит в Литве в воскресенье. Глава государства избирается на пять лет прямым голосованием граждан. Нынешний президент Даля Грибаускайте руководит республикой второй срок и на третий претендовать не может.
За пост главы государства во втором туре поборются 55-летний экономист Гитанас Науседа и 45-летняя депутат Сейма Ингрида Шимоните. В первом туре, который состоялся 12 мая, наибольшее число голосов набрала Шимоните - ее поддержали 31,31% избирателей. Науседа получил 30,94%. Всего в первом туре участвовали девять кандидатов.
Также в этот день граждане Литвы голосуют на выборах в Европарламент. Они выберут кандидатов из 16 списков партий и общественных комитетов.
Вчера, 05:19Процедура выборов президента Литвы