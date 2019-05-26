Синоптики предупредили о жаре до 32 градусов в Москве

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В середине следующей недели в столичный регион придет аномально жаркая погода. Об этом В середине следующей недели в столичный регион придет аномально жаркая погода. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ожидается, что первая половина недели будет солнечной (переменная облачность, без осадков). Согласно прогнозу синоптиков, в понедельник температура будет достигать 23 градусов выше ноля, во вторник — 27.

Уже в среду, 29 мая, столбики термометров могут подняться до 32 градусов.

По данным Гидрометцентра, в пятницу, 31 мая, в Москве и области ожидаются более комфортные 23-28 градусов. При этом синоптики предупреждают, что возможен кратковременный дождь.