Синоптики предупредили о жаре до 32 градусов в Москве

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В середине следующей недели в столичный регион придет аномально жаркая погода. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Ожидается, что первая половина недели будет солнечной (переменная облачность, без осадков). Согласно прогнозу синоптиков, в понедельник температура будет достигать 23 градусов выше ноля, во вторник — 27.
Уже в среду, 29 мая, столбики термометров могут подняться до 32 градусов.
По данным Гидрометцентра, в пятницу, 31 мая, в Москве и области ожидаются более комфортные 23-28 градусов. При этом синоптики предупреждают, что возможен кратковременный дождь.
Ранее в Гидрометцентре объявили в понедельник, 27 мая, желтый уровень погодной опасности в столичном регионе из-за высокой вероятности пожаров.
10 мая, 09:56Роспотребнадзор рассказал, как справиться с жарой