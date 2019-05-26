В Киеве возле общежития произошла драка со стрельбой

"На месте происшествия правоохранители задержали одного из участников конфликта. Им оказался гражданин другого государства, 1993 года рождения, который имеет вид на жительство на Украине. По его словам, он приехал к своим друзьям, но не дождался их и решил ехать домой. У своего автомобиля он увидел двух неизвестных в состоянии алкогольного опьянения, которые нецензурно выражались. Мужчина сделал им замечание, а в ответ незнакомцы набросились на него с кулаками, а затем один из них достал оружие и выстрелил вверх", - говорится в сообщении.