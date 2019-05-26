В Киеве возле общежития произошла драка со стрельбой

КИЕВ, 26 мая - РИА Новости. Драка со стрельбой произошла возле общежития в Киеве, пострадавших нет, сообщила в воскресенье пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.
По данным полиции, в субботу вечером поступило сообщение о драке возле общежития на улице Нежинской, на место выехали правоохранители.
"На месте происшествия правоохранители задержали одного из участников конфликта. Им оказался гражданин другого государства, 1993 года рождения, который имеет вид на жительство на Украине. По его словам, он приехал к своим друзьям, но не дождался их и решил ехать домой. У своего автомобиля он увидел двух неизвестных в состоянии алкогольного опьянения, которые нецензурно выражались. Мужчина сделал им замечание, а в ответ незнакомцы набросились на него с кулаками, а затем один из них достал оружие и выстрелил вверх", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в результате происшествия никто не пострадал. Во время осмотра места происшествия полицейские изъяли два пистолета (предварительно - пневматический и стартовый), их отправили на экспертизу. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.