Захарова ответила на угрозы Украины "гамбургскими" санкциями

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Для очередных санкций против России не требуется повод, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова.
Комментируя обещания посла Украины в Германии потребовать ввести новые ограничительные меры против России за невыполнение решения Международного суда по морскому праву в Гамбурге, дипломат отметила, что санкции против Москвы "штампуют на потоке".
В субботу, 25 мая, суд обязал Россию отпустить украинских моряков, задержанных близ Керченского пролива в ноябре прошлого года. Согласно решению суда, Москва должна выполнить это требование в течение месяца.
Андрей Мельник назвал постановление "дипломатической победой" и "козырем". В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что в рассматриваемом случае Конвенция ООН по морскому праву не может применяться и Москва продолжит отстаивать свою позицию.
Инцидент в Керченском проливе
В ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили госграницу России и на протяжении нескольких часов совершали опасные маневры, не реагируя на законные требования российских властей.
Пограничники задержали нарушителей. На борту кораблей были 24 военных, в том числе двое сотрудников СБУ. Суд заключил всех под стражу по обвинению в нарушении границы.
Владимир Путин оценил действия украинских властей как провокацию в преддверии выборов президента.
В начале апреля постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что альянс намерен принять "пакет мер" по Черному морю, чтобы "гарантировать безопасный проход украинских кораблей через Керченский пролив". Москва раскритиковала такое решение.