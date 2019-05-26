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РИА Новости

Захарова ответила на угрозы Украины "гамбургскими" санкциями

Вчера, 14:14
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 4 апреля 2019
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 4 апреля 2019
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Для очередных санкций против России не требуется повод, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова.
Комментируя обещания посла Украины в Германии потребовать ввести новые ограничительные меры против России за невыполнение решения Международного суда по морскому праву в Гамбурге, дипломат отметила, что санкции против Москвы "штампуют на потоке".
В субботу, 25 мая, суд обязал Россию отпустить украинских моряков, задержанных близ Керченского пролива в ноябре прошлого года. Согласно решению суда, Москва должна выполнить это требование в течение месяца.
Андрей Мельник назвал постановление "дипломатической победой" и "козырем". В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что в рассматриваемом случае Конвенция ООН по морскому праву не может применяться и Москва продолжит отстаивать свою позицию.
Задержанные украинские корабли доставлены в порту Керчи
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В ГД ответили на заявление Киева о "гамбургских" санкциях против Москвы

Инцидент в Керченском проливе

В ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили госграницу России и на протяжении нескольких часов совершали опасные маневры, не реагируя на законные требования российских властей.
Пограничники задержали нарушителей. На борту кораблей были 24 военных, в том числе двое сотрудников СБУ. Суд заключил всех под стражу по обвинению в нарушении границы.
Владимир Путин оценил действия украинских властей как провокацию в преддверии выборов президента.
В начале апреля постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что альянс намерен принять "пакет мер" по Черному морю, чтобы "гарантировать безопасный проход украинских кораблей через Керченский пролив". Москва раскритиковала такое решение.
Задержанные украинские моряки Василий Сорока, Андрей Артеменко, Олег Мельничук и Андрей Эйдер в Московском городском суде. 20 февраля 2019
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Новый глава Генштаба ВСУ: посылать моряков в Керченский пролив было нельзя
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Мария ЗахароваМИД РФРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Нужно отправить арестованных на Кольский полуостров, пусть руду добывают, нечего зря откармливать!!!
26 мая, 14:38
Robin Bobin
9850007
А Маша не так уж и глупа) Поняла, что без санкций не отделаться)
26 мая, 14:34
RT207 Вали
9001592
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