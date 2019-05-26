Захарова ответила на угрозы Украины "гамбургскими" санкциями

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 4 апреля 2019

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Для очередных санкций против России не требуется повод, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова.

Комментируя обещания посла Украины в Германии потребовать ввести новые ограничительные меры против России за невыполнение решения Международного суда по морскому праву в Гамбурге, дипломат отметила, что санкции против Москвы "штампуют на потоке".

В субботу, 25 мая, суд обязал Россию отпустить украинских моряков, задержанных близ Керченского пролива в ноябре прошлого года. Согласно решению суда, Москва должна выполнить это требование в течение месяца.

Андрей Мельник назвал постановление "дипломатической победой" и "козырем". В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что в рассматриваемом случае Конвенция ООН по морскому праву не может применяться и Москва продолжит отстаивать свою позицию.

Инцидент в Керченском проливе

В ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили госграницу России и на протяжении нескольких часов совершали опасные маневры, не реагируя на законные требования российских властей.

Пограничники задержали нарушителей. На борту кораблей были 24 военных, в том числе двое сотрудников СБУ. Суд заключил всех под стражу по обвинению в нарушении границы.

Владимир Путин оценил действия украинских властей как провокацию в преддверии выборов президента.