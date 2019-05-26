Найденный в московском метро бесхозный предмет оказался забытым пакетом

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Подозрительным предметом, из-за обнаружения которого был закрыт вестибюль станции московского метро, оказался забытый пакет с проволокой, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Ранее сообщалось о закрытии на время проверки на вход и выход северного вестибюля станции метро "Орехово" после обнаружения бесхозного предмета с торчащими проводами.