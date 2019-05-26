Момент и последствия землетрясения в Перу попали на фото и видео

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Пользователи Сети публикуют кадры из Перу, где утром произошло землетрясение магнитудой 8.
На одном из видео, записанном во время концерта певца Ezio в городе Риоха, люди в панике пытаются понять, что произошло.
"Это был один из самых страшных моментов за всю мою жизнь", — написал исполнитель в Twitter.
Ранее Геологическая служба США (USGS) сообщила, что в северной части Перу произошло землетрясение магнитудой 8.
Эпицентр подземных толчков находился в 83 километрах к юго-востоку от округа Лагунас в регионе Сан-Мартин.
⚠️VIDEO | Pánico se Vive en la Zona Septentrional del Perú por el Fuerte Terremoto M8.0. 26/05/2019.— Sismologia Mundial (@SismoMundial) 26 мая 2019 г.
Vía @JanetBarbozaa pic.twitter.com/5oawMEBmxB
Они были зафиксированы в 07:41 (10:41 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 115 километров.
Данных о возможных жертвах стихии пока нет.