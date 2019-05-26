В Канне британец погиб при столкновении двух яхт

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Британец погиб от остановки сердца после столкновения двух яхт недалеко от города Канн на юге Франции, сообщает газета Parisien.
Уточняется, что столкновение перед набережной Круазетт произошло в субботу вечером, когда закрывался Международный Каннский фестиваль. По предварительным сведениям, капитан яхты Vision начал движение и врезался в яхту Minx, которая стояла на якоре.
"Один из членов экипажа Minx... был ранен. Региональный центр по наблюдению и спасению на море (Crossmed) был сразу же предупрежден и отправился на место (происшествия – Прим. ред.) наряду с пожарными. Жертве оказали помощь. Несмотря на попытки реанимировать, молодой человек, рождённый в июле 1991 года и имеющий британское гражданство, скончался", - сообщил телеканал LCI.
Сообщается, что причиной смерти стала остановка сердца.
Cannes : un jeune homme décède après la collision entre deux yachts https://t.co/hcaEDZkKWQ pic.twitter.com/m3ueOEl5qY— LCI (@LCI) 26 мая 2019 г.
Также отмечается, что 15 человек на борту яхты Minx и 10 человек на Vision не пострадали, но были "крайне шокированы". Всех членов экипажа и пассажиров удалось эвакуировать.
Морская прокуратура Марселя начала расследование.