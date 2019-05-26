В Канне британец погиб при столкновении двух яхт

"Один из членов экипажа Minx... был ранен. Региональный центр по наблюдению и спасению на море (Crossmed) был сразу же предупрежден и отправился на место (происшествия – Прим. ред.) наряду с пожарными. Жертве оказали помощь. Несмотря на попытки реанимировать, молодой человек, рождённый в июле 1991 года и имеющий британское гражданство, скончался", - сообщил телеканал LCI.