Мэр Даугавпилса: "Cогласие" получило два мандата из восьми на выборах в ЕП

РИГА, 26 мая — РИА Новости. Мэр второго по величине города Латвии — Даугавпилса — Андрей Элксниньш объявил, что пользующаяся поддержкой русскоязычного населения партия "Согласие" на выборах в Европарламент получила рекордные два депутатских мандата.

Выборы в Европарламент прошли в Латвии в субботу, однако до 00.00 понедельника ЦИК Латвии не имеет права официально огласить результаты голосования. Это связано с тем, что в ряде стран ЕС выборы проходят в воскресенье. При этом журналисты и наблюдатели имеют право на участках наблюдать за подсчетом голосов.

"На выборах в Европарламент "Согласие" получило рекордные два мандата. Спасибо нашим избирателям за это! Важно, что эта поддержка в самое трудное для политической партии время, когда ряд крупнейших государственных СМИ и государственных структур развязали политическую войну за счёт принятых националистами политических резолюций", - написал член "Согласия" Элксниньш в социальных сетях.

Ранее "Согласию" не удавалось получить на выборах больше одного мандата.