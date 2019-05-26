Под Барнаулом мать бросилась под фуру, спасая детей, рассказали очевидцы

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В Алтайском крае женщина погибла, пытаясь защитить своих детей от столкновения с грузовиком. Об этом сообщили очевидцы аварии в паблике В Алтайском крае женщина погибла, пытаясь защитить своих детей от столкновения с грузовиком. Об этом сообщили очевидцы аварии в паблике "Инцидент-Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

В пятницу на 95-м километре трассы Барнаул — Рубцовск из-за дыма от горящей травы столкнулись четыре автомобиля. Водитель одной из пострадавших машин вышла из автомобиля и подошла к заднему сиденью, где сидели ее дети.

В это время к машине приблизился грузовик. Водитель, скорее всего, просто не видел аварии из-за дыма, поэтому не снизил скорость. По словам очевидцев, желая привлечь его внимание, женщина выбежала фуре наперерез.