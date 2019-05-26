Ученик рассказал, как санитары психбольницы избили его в московской школе

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Ученик московской школы в разговоре с Ученик московской школы в разговоре с РЕН ТВ поделился подробностями инцидента с участием санитаров психиатрической больницы, который произошел в апреле.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что после звонка неизвестного в одну из столичных школ приехали санитары психиатрической больницы, они применили силу, пытаясь забрать 15-летнего подростка с урока.

По его словам, двое мужчин насильно держали его в учительской.

"Я открыл дверь, вышел, они выбежали, схватили меня за руку и начали тянуть <…> Потом они начали пытаться меня заломать, это где-то три минуты продолжалось", — сказал мальчик.

Он добавил, что в итоге санитарам удалось затолкать его в помещение, где они положили его на пол, придушили и связали: "Сил совсем не оставалось. Я был на грани потери сознания из-за удушья. Они меня душили оба, один даже сидел на мне".

Подросток подчеркнул, что сбежать ему удалось только после прихода матери.

Он рассказал, что санитаров мог вызвать кто-то из сверстников, с которыми он находился в конфликте. По его словам, работникам психбольницы сообщили, что он бегал по школе с ножом, что не соответствует действительности.

В результате инцидента юноша был вынужден обратиться в медицинское учреждение, чтобы снять побои: у него лопнули сосуды на лице, на руке и теле были следы от связывания.

Ранее старший помощник руководителя ГСУ ГУ МВД России по городу Москве Юлия Иванова сообщила, что следователи проверят информацию СМИ об избиении школьника.