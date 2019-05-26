В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности на понедельник

Прохожие на Крымском мосту во время дождя в Москве. Архивное фото

Прохожие на Крымском мосту во время дождя в Москве

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Синоптики объявили в понедельник, 27 мая, "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за высокой пожароопасности, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.

"Степень интенсивности опасных явлений: "желтый" - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

Отмечается, что предупреждение будет действовать с 21.00 26 мая в течение 24 часов.