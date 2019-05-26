В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности на понедельник

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Синоптики объявили в понедельник, 27 мая, "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за высокой пожароопасности, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.
"Степень интенсивности опасных явлений: "желтый" - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.
30 мая 2017, 21:45Уровни опасности погоды
Отмечается, что предупреждение будет действовать с 21.00 26 мая в течение 24 часов.
По данным Гидрометцентра, температура воздуха в Москве в понедельник будет варьироваться от 21 до 23 градусов тепла, в области - от 18 до 23.