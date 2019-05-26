В ГД ответили на заявление Киева о "гамбургских" санкциях против Москвы

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Намерения украинских властей добиваться введения новых антироссийских санкций противоречат нормам международного права. Об этом заявил RT член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
Таким образом он прокомментировал слова украинского посла в Германии Андрея Мельника о том, что Киев будет добиваться введения против Москвы "гамбургских" санкций в случае отказа российской стороны освободить украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.
"У украинской стороны есть возможность представлять интересы своих граждан в российском суде и отстаивать их невиновность, если они считают их невиновными <...> Как известно, моряки совершили уголовное преступление на территории Российской Федерации".
Ранее Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал от России освободить 24 моряка и три корабля ВМС Украины, задержанных за нарушение российской границы в ноябре.